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Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon

mardi 4 août 2026 · Espace Mandala · Gourdon

Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace Mandala
Adresse
26 Boulevard du Docteur Cabanes
Ville
46300 Gourdon
Département
Lot
Tarif
50 50 Général

Gourdon

Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon

Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.

Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.

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Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 56 76 26 87 

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English :

Meet Jean L’Océan from the Car’Avan theater company, who has come from Martinique to lead a storytelling workshop.

L’événement Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gourdon

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