Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon

Informations pratiques

Gourdon

Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon

Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot

Tarif : 50 – 50 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-05 13:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.

Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.

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Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 56 76 26 87

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English :

Meet Jean L’Océan from the Car’Avan theater company, who has come from Martinique to lead a storytelling workshop.

L’événement Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gourdon