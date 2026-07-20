Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon
mardi 4 août 2026 · Espace Mandala · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon
Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot
Tarif : 50 – 50 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-05 13:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.
Une rencontre avec Jean L'Océan, de la compagnie Car'Avan, venu de la Martinique, qui vous proposera un atelier conte.
.
Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 56 76 26 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet Jean L’Océan from the Car’Avan theater company, who has come from Martinique to lead a storytelling workshop.
L’événement Atelier conte avec Jean l’Océan à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Les Médiévales de Gourdon Dimanche 2 Août 2026 Gourdon 2 août 2026
- Les Médiévales de Gourdon Gourdon 2 août 2026
- Les Médiévales de Gourdon Lundi 3 Août 2026 Gourdon 3 août 2026
- Stage de conte avec Jean L’Océan Espace Mandala Gourdon 4 août 2026
- Ciné-Goûter de l’été »Edmond et Lucy, la forêt, c’est l’aventure » Ozi, la voix de la forêt Cinéma l’Atalante Gourdon 5 août 2026