Gourdon

Exposition Art & Home

Quartier des Cordeliers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

L'association "Les idées vagabondent" vous convie à une exposition d'arts de différentes disciplines.

L'association "Les idées vagabondent" vous convie à une exposition d'arts de différentes disciplines.

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Quartier des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie id.vagabondent@gmail.com

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English :

The association “Les id%E9es vagabondent” invites you to an art exhibition featuring various disciplines.

L’événement Exposition Art & Home Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon