Spectacle de conte Lîlet aux sorcières avec Jean L’Océan à Gourdon Espace Mandala Gourdon
mercredi 5 août 2026 · Espace Mandala · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Spectacle de conte Lîlet aux sorcières avec Jean L’Océan à Gourdon
Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon Lot
Tarif : 7 – 7 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
La nuit, dit-on, de drôles de créatures rôdent en Martinique
La nuit, dit-on, de drôles de créatures rôdent en Martinique. Malheureusement Ti Kolo n'a pas d'autres choix, à la nuit tombée, que d'aller chercher un sac de patates au fond du jardin. Quant à son meilleur copain, il a la tête dure comme une calebasse ! Aussi, ce qui devait arriver, arriva…
Une rencontre avec Jean L'Océan, venu de la Martinique, qui vous contera avec son corps et sa voix l'enfance créole donnat vie à ses "ti'manmailles" portant un regard immense sur la vie.
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Espace Mandala 26 Boulevard du Docteur Cabanes Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 56 76 26 87
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English :
At night, they say, strange creatures roam Martinique
L’événement Spectacle de conte Lîlet aux sorcières avec Jean L’Océan à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Gourdon
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