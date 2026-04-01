Gourdon

Conférence Concorde, l’épopée supersonique

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Prêts pour un décollage supersonique à Gourdon ?

À l'occasion du 50ème anniversaire du premier vol commercial du Concorde (1976-2026), ne manquez pas une soirée historique avec un invité d'exception !

Venez rencontrer Henri Gilles Fournier, Commandant de Bord du tout dernier vol Concorde

Prêts pour un décollage supersonique à Gourdon ?

À l'occasion du 50ème anniversaire du premier vol commercial du Concorde (1976-2026), ne manquez pas une soirée historique avec un invité d'exception !

Venez rencontrer Henri Gilles Fournier, Commandant de Bord du tout dernier vol Concorde. Il partagera avec nous l'incroyable épopée de cet avion de légende, de sa conception à son dernier atterrissage à Toulouse.

L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association "Prouilhac, sauvegarde et patrimoine" pour la restauration de l'église St Pierre de Prouilhac.

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 20 89 42 49 prouilhacsp@gmail.com

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English :

Ready for a supersonic take-off in Gourdon?

On the occasion of the 50th anniversary of Concorde's first commercial flight (1976-2026), don't miss a historic evening with an exceptional guest!

Come and meet Henri Gilles Fournier, Flight Captain of the very last Concorde flight

L’événement Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon