Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon
Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon vendredi 10 avril 2026.
Gourdon
Conférence Concorde, l’épopée supersonique
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Prêts pour un décollage supersonique à Gourdon ?
À l'occasion du 50ème anniversaire du premier vol commercial du Concorde (1976-2026), ne manquez pas une soirée historique avec un invité d'exception !
Venez rencontrer Henri Gilles Fournier, Commandant de Bord du tout dernier vol Concorde
Prêts pour un décollage supersonique à Gourdon ?
À l'occasion du 50ème anniversaire du premier vol commercial du Concorde (1976-2026), ne manquez pas une soirée historique avec un invité d'exception !
Venez rencontrer Henri Gilles Fournier, Commandant de Bord du tout dernier vol Concorde. Il partagera avec nous l'incroyable épopée de cet avion de légende, de sa conception à son dernier atterrissage à Toulouse.
L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association "Prouilhac, sauvegarde et patrimoine" pour la restauration de l'église St Pierre de Prouilhac.
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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 20 89 42 49 prouilhacsp@gmail.com
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English :
Ready for a supersonic take-off in Gourdon?
On the occasion of the 50th anniversary of Concorde's first commercial flight (1976-2026), don't miss a historic evening with an exceptional guest!
Come and meet Henri Gilles Fournier, Flight Captain of the very last Concorde flight
L’événement Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Gourdon
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