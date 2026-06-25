Rencontre culturelle de musique Concert de Rina Das Baul trio CCAS Gourdon
vendredi 14 août 2026 · CCAS · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Rencontre culturelle de musique Concert de Rina Das Baul trio
CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Rina Das Baul est l’une des chanteuses Baul les plus respectées et les plus célèbres du Bengale occidental
Rina Das Baul est l’une des chanteuses Baul les plus respectées et les plus célèbres du Bengale occidental. Rina vient d’une famille Baul et a appris les paroles, les rythmes et les instruments de musique de son grand-père dès son plus jeune âge.
Rina Das parcourt le continent asiatique et l’Europe avec son trio sur de grandes scènes étrangères comme le WOMEX (festival mondial des musiques du monde). Elle est accompagnée de deux artistes le flûtiste Mohan Tanti et le percussionniste Khokan Das.
Depuis des siècles, les chants des Bauls résonnent dans les horizons du Bengale et au-delà. Ils évoquent le désir de s’élever au-dessus des différences artificielles pour s’unir à la divinité qui réside dans les êtres humains.
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CCAS 642 Chemin de Montmarsis Gourdon 46300 Lot Occitanie amouchet@katsura.fr
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English :
Rina Das Baul is one of the most respected and famous Baul singers in West Bengal
L’événement Rencontre culturelle de musique Concert de Rina Das Baul trio Gourdon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gourdon
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