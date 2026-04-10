Informations pratiques

Gourdon

Forum du sport, de la culture et des associations

Pôle sportif de la Poussie Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir la richesse des activités sportives et associatives de notre belle ville de Gourdon ! Que vous soyez passionné de sport, à la recherche d'une nouvelle activité ou désireux de vous engager dans la vie associative, cet événement est fait pour vous

Venez découvrir la richesse des activités sportives et associatives de notre belle ville de Gourdon ! Que vous soyez passionné de sport, à la recherche d'une nouvelle activité ou désireux de vous engager dans la vie associative, cet événement est fait pour vous. Rencontrez les clubs sportifs et découvrez une multitude de disciplines pour tous les âges et tous les niveaux. Explorez les associations locale qui animent notre communauté, qu'elles soient culturelles, sociales, ou caritatives. Animations, démonstrations et inscriptions sur place pour débuter la rentrée du bon pied ! Ne manquez pas cette journée conviviale et festive, parfaite pour toute la famille ! Nous vous attendons nombreux !

.

Pôle sportif de la Poussie Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 17 servicesports@ccqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the wide variety of sports and community activities our beautiful town of Gourdon has to offer! Whether you’re a sports enthusiast, looking for a new activity, or eager to get involved in community life, this event is for you

L’événement Forum du sport, de la culture et des associations Gourdon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Gourdon