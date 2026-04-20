Pau

Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra

14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Un portrait kaléidoscopique du musicien de jazz, compositeur et poète visionnaire Sun Ra, ainsi que des courants musicaux, historiques et philosophiques qui l’ont façonné.

C’est une soirée cinéma + concert qui vous est proposée dans le cadre de Rock This Town avec un film sur le phénomène Sun Ra qui a occupé la scène jazz pendant 30 ans avec plus de 100 album, et un concert de Nicole Johänntgen avec sa musique festive qui puise dans les rythmes afro-cubains. .

14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr

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English : Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra

L’événement Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau