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Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau

Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau

Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau jeudi 30 avril 2026.

Adresse : 14 Place du Foirail

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Pau

Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra

14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Un portrait kaléidoscopique du musicien de jazz, compositeur et poète visionnaire Sun Ra, ainsi que des courants musicaux, historiques et philosophiques qui l’ont façonné.
C’est une soirée cinéma + concert qui vous est proposée dans le cadre de Rock This Town avec un film sur le phénomène Sun Ra qui a occupé la scène jazz pendant 30 ans avec plus de 100 album, et un concert de Nicole Johänntgen avec sa musique festive qui puise dans les rythmes afro-cubains.   .

14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81  contact@rockthistown-pau.fr

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English : Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra

L’événement Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau

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