Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau
Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau jeudi 30 avril 2026.
Pau
Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra
14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
C’est une soirée cinéma + concert qui vous est proposée dans le cadre Rock this Town, avec un film sur le phénomène Sun Ra qui a occupé la scène jazz pendant 30 ans avec plus de 100 albums, et un concert de Nicole Johänntgen avec sa musique festive qui puise dans les rythmes afro-cubains. .
14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr
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English : Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra
L’événement Concert de Nicole Johänntgen et le film Sun Ra Pau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pau
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