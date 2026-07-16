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Concert de Noël, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

jeudi 17 décembre 2026 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse

Concert de Noël, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Adresse
12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée gratuite sur réservation

Concert de Noël Jeudi 17 décembre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 7 décembre 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Ensemble de trompettes : Philippe Lafitte, direction
Ensemble de cors : Jean-Pierre Cénédèse, direction
Ensemble de tubas : Vincent Garric, direction
Ensemble de trombones : Daniel Lassalle et Olivier Lachurie, direction
Élèves en Probatoire et 1er cycle

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
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