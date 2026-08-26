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AGENDA · Surbourg

Concert de Noël avec Aline Spach Surbourg

samedi 19 décembre 2026 · Surbourg

Concert de Noël avec Aline Spach Surbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue de l'Eglise
Ville
67250 Surbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Surbourg

Concert de Noël avec Aline Spach

Rue de l’Eglise Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00

Date(s) :
2026-12-19

Profitez de ce beau concert de Noël animé par Aline Spach !
Profitez de ce beau concert de Noël animé par Aline Spach ! 0  .

Rue de l’Eglise Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60  mairie@surbourg.fr

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English :

Enjoy this wonderful Christmas concert hosted by Aline Spach!

L’événement Concert de Noël avec Aline Spach Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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