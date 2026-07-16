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Concert de Noël, Basilique Saint-Sernin, Toulouse

vendredi 18 décembre 2026 · Basilique Saint-Sernin · Toulouse

Concert de Noël, Basilique Saint-Sernin, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Sernin
Adresse
7 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée gratuite sur réservation

Concert de Noël Vendredi 18 décembre, 20h00 Basilique Saint-Sernin Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 8 décembre 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Concert de Noël de la Maîtrise de Toulouse
Mark Opstad, direction

Basilique Saint-Sernin 7 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Maîtrise de Toulouse

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