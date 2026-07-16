Concert de Noël, Basilique Saint-Sernin, Toulouse

Informations pratiques

Concert de Noël Vendredi 18 décembre, 20h00 Basilique Saint-Sernin Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 8 décembre 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Concert de Noël de la Maîtrise de Toulouse

Mark Opstad, direction

Basilique Saint-Sernin 7 Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Maîtrise de Toulouse