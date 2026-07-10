Concert de Noël – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:45

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, de nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical.Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique.Si Noël est synonyme de fête, la seconde partie de ce concert en sera une : La « fée trompette » Lucienne Renaudin-Vary revisitera des standards comme « Have Yourself a Merry Little Christmas » de Hugh Martin et des classiques comme la « Danse slave » de Dvo?ák. Et comme souffler dans une trompette est aussi naturel pour elle que de chanter, elle associera sa voix à celle des enfants des Maîtrises des Pays de la Loire et de la Perverie. Une rencontre au sommet au son éclatant de la trompette ! Déroulé :Elisabeth Jacquet de La Guerre : Ouverture de Céphale et ProcrisLouise Farrenc : Ouverture n° 2 en mi bémol majeurElsa Barraine : Symphonie n° 2Nadia Boulanger : Lux Aeterna – Pièces pour Maîtrise seule et harpeHenry Purcell : Sound the TrumpetJean-Sébastien Bach : Jésus, que ma Joie demeurePiotr Ilitch Tchaïkovski : Casse-Noisette (extraits)Antonín Dvorák : Danses slaves, n° 2Leroy Anderson : Christmas FestivalHugh Martin : Have Yourself a Merry Little Christmas Lucienne Renaudin-Vary, trompette Maîtrise des Pays de la LoirePierre-Louis Bonamy, chef de Chœur Maîtrise de la PerverieCharlotte Badiou-Corbière, cheffe de Chœur Orchestre National des Pays de la LoireSascha Goetzel, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :Vendredi 4 décembre 2026 à 20hSamedi 5 décembre 2026 à 18hJeudi 10 décembre 2026 à 20h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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