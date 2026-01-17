Figeac

Concert de Noël des Amis des Orgues à Figeac

salle balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Cette année, les Amis des Orgues organiseront leur traditionnel concert de Noël à la salle Balène avec la participation des Chœurs des étudiants de Toulouse.

Cette année, les Amis des Orgues organiseront leur traditionnel concert de Noël à la salle Balène avec la participation des Chœurs des étudiants de Toulouse.

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salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie amisdesorguesdefigeac@gmail.com

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English :

This year, the Friends of the Organs will hold their traditional Christmas concert at the Salle Balène with the participation of the Toulouse Student Choirs.

L’événement Concert de Noël des Amis des Orgues à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Figeac