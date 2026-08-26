Informations pratiques

Surbourg

Concert de Noël des Harzwuet

6 rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20 18:30:00

Date(s) :

2026-12-20

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Les mélodies de Noël des ‘Surburjer Harzwuet’ résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg.

Les mélodies de Noël des Surburjer Harzwuet résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg. 0 .

6 rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] The Christmas melodies of the ‘Surburjer Harzwuet’ will resound within the walls of Surbourg’s beautiful Romanesque abbey church.

L’événement Concert de Noël des Harzwuet Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte