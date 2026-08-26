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AGENDA · Surbourg

Concert de Noël des Harzwuet Surbourg

dimanche 20 décembre 2026 · Surbourg

Concert de Noël des Harzwuet Surbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
6 rue de l'Église
Ville
67250 Surbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Surbourg

Concert de Noël des Harzwuet

6 rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20 18:30:00

Date(s) :
2026-12-20

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Les mélodies de Noël des ‘Surburjer Harzwuet’ résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg.
Les mélodies de Noël des Surburjer Harzwuet résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg. 0  .

6 rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60  mairie@surbourg.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] The Christmas melodies of the ‘Surburjer Harzwuet’ will resound within the walls of Surbourg’s beautiful Romanesque abbey church.

L’événement Concert de Noël des Harzwuet Surbourg a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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