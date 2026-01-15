Concert de Noël

Cinéma Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

concert de l’école de musique Apausecroche

.

Cinéma Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

apausecroche music school concert

L’événement Concert de Noël Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme