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AGENDA · Châtenois

Concert de Noël gospel Châtenois

dimanche 6 décembre 2026 · Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue St Georges
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Concert de Noël gospel

Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 17:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel
L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel. 0  .

Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 48 45 99  fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

The vocal ensemble Cotton Fields is presenting a Christmas concert with gospel influences

L’événement Concert de Noël gospel Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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