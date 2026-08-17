Informations pratiques

Châtenois

Concert de Noël gospel

Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel

L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel. 0 .

Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 48 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

The vocal ensemble Cotton Fields is presenting a Christmas concert with gospel influences

L’événement Concert de Noël gospel Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme