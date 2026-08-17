Concert de Noël gospel Châtenois
dimanche 6 décembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Concert de Noël gospel
Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 17:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel
L’ensemble vocal Cotton Fields propose un concert de Noël aux accents gospel. 0 .
Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 48 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
The vocal ensemble Cotton Fields is presenting a Christmas concert with gospel influences
L’événement Concert de Noël gospel Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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