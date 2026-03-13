Informations pratiques

Lapoutroie

Concert de Noël Harmonies réunies

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 20:30:00

fin : 2026-12-19 22:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Un moment musical et chaleureux grâce aux airs traditionnels de Noël. Venez vous plonger dans l’univers magique de Noël le temps de ce concert.

Les musiciens de l’harmonie Concordia de Lapoutroie sont enthousiastes afin de vous proposer leur traditionnel concert de Noël! La société de musique de Sigolsheim les accompagnent lors de ce concert.

Sous la direction de Jean-François MULLER, c’est l’occasion d’offrir un moment musical de grande qualité, mêlant musique, chants d’ensemble et solistes.

Une parenthèse musicale et chaleureuse à ne pas manquer pour terminer dans la joie cette année 2026. 0 .

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

A warm, musical moment with traditional Christmas tunes. Come and immerse yourself in the magical world of Christmas during this concert.

L’événement Concert de Noël Harmonies réunies Lapoutroie a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg