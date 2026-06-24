Concert de Noël, Orchestre national de Metz Grand Est L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert de Noël, Orchestre national de Metz Grand Est

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:20:00

Date(s) :

2026-12-19

Ces mélodies, écrites à des siècles d’intervalle, partagent une même alchimie celle de transformer l’hiver en féerie, et l’enfance, la nôtre, celle de nos parents, celle de nos enfants, en un territoire sans âge.

Ce concert est une invitation à écouter ce qui relie Leopold Mozart à Strauss, Humperdinck à Delius et Coleridge l’art de faire scintiller l’émerveillement. Sous la baguette de Jane Latron, l’Orchestre national de Metz Grand Est déploie ces partitions comme autant de pages d’un même livre magique. Et tandis que la musique enveloppe la salle, Cedric Cassimo trace sur le sable les paysages de ces histoires, donnant corps à ce que les oreilles devinent déjà Noël est une langue universelle, faite de notes, de couleurs et de souvenirs partagés.

Dès 6 ans.Tout public

6 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

These melodies, composed centuries apart, share the same magic: that of transforming winter into a fairy tale, and childhood—our own, our parents’, and our children’s—into a timeless realm.

This concert is an invitation to listen to what connects Leopold Mozart to Strauss, Humperdinck to Delius, and Coleridge: the art of making wonder sparkle. Under the baton of Jane Latron, the Metz Grand Est National Orchestra unfolds these scores like so many pages of the same magical book. And as the music fills the hall, Cedric Cassimo sketches the landscapes of these stories in the sand, bringing to life what the ears can already sense: Music is a universal language, made up of notes, colors, and shared memories.

Ages 6 and up.

L’événement Concert de Noël, Orchestre national de Metz Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ