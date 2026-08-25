Informations pratiques

Turckheim

Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 17:30:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Flûte et orgue avec Marie Pierre et Francis Auclair accompagnés des chants de Noël de la chorale des Pinsons du Vignoble de NIedermorschwihr.

Profitez d’un agréable moment musical autour de l’orgue de l’église Ste Anne en profitant du concert d’orgue et de flûte de Marie Pierre et Francis Auclair accompagnés par les voix cristallines de la chorale d’enfants de Niedermorschwihr Les Pinsons du Vignoble

Laissez-vous bercer par ces mélodies de Noël ! 0 .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 francis.auclair@wanadoo.fr

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English :

Flute and organ with Marie Pierre and Francis Auclair, accompanied by Christmas carols from the Pinsons du Vignoble choir of Niedermorschwihr.

L’événement Concert de Noël orgue et flûte accompagnés par la chorale les Pinsons du Vignoble Turckheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar