Concert de Noël par la Chorale du Lavedan Eglise St Saturnin Argelès-Gazost jeudi 17 décembre 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-12-17 17:00:00
fin : 2026-12-17
2026-12-17
Eglise St Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66
