Concert de Noël solidaire Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-13 11:00 – 12:00

Gratuit : non Gratuit

Les fêtes de fin d’année ont donné lieu à d’innombrables créations musicales, qu’elles soient d’inspiration religieuse ou profane, et quels que soient les genres et les répertoires. Angers Nantes Opéra donne carte blanche aux élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes, afin d’imaginer un programme festif autour du mois de décembre. L’occasion également d’une seconde célébration dans le cadre de la thématique de saison : se réunir pour fêter l’amour sous toutes ses formes. Venez découvrir leurs propositions musicales sur la scène du Théâtre Graslin, à Nantes. Un concert en forme de cadeau sensible pour que les fêtes soient synonymes de partage avec celles et ceux qui se trouvent en situation d’isolement et de fragilité.

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/jeunes-en-scene/concert-de-noel-solidaire



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