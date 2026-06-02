Concert de Noël Théâtre du Châtelet Paris

La vie du Théâtre musical de Paris ne serait pas tout à fait la même sans la présence régulière du Chœur d’Enfants Sotto Voce qui, depuis un peu plus de vingt ans, en a fait sa maison.

C’est donc une grande famille qui se réunit pour le traditionnel concert de Noël, rendez-vous annuel des soixante choristes, âgés de 10 à 18 ans, et issus de toute la région Île-de-France. Dirigés par Scott Alan Prouty, ils ne boudent pas leur plaisir d’être sur scène et d’occuper, à eux seuls, la Grande Salle, afin de partager avec les spectateurs leur joie de chanter. Ce concert est aussi l’occasion d’apprécier, année après année, le fruit d’un travail vocal aussi exigeant qu’intensif qui permet aux jeunes chanteurs de passer d’un style de musique à l’autre avec gaieté et agilité. Naturellement, les classiques du répertoire sont au programme, et à coup sûr, l’un de ces titres au moins sera à l’affiche : Silent Night, We Need a Little Christmas, Noël Blanc, Feliz Navidad, Let it Snow !, Carol of the Bells, etc. Si personne ne se lasse du répertoire de Noël, le Chœur d’Enfants Sotto Voce réserve toutefois quelques surprises, parfois plus que surprenantes, grâce à la complicité de Scott Alan Prouty et Evandra Martins ! Raison pour laquelle, saison après saison, ce rendez-vous suscite toujours plus d’adhésion. Dès lors, une seule solution : l’anticipation…

Dès 5 ans

Chœur d’enfants Sotto Voce. Dans le cadre des P’tits Fauteuils.

Le dimanche 06 décembre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T12:00:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/concert-de-noel-6/ https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



Afficher la carte du lieu Théâtre du Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

