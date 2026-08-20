Concert de Noël, Théâtre Rue de Belleville, Nantes
dimanche 20 décembre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Concert de Noël Dimanche 20 décembre, 15h00 Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique
de 12 à 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-20T15:00:00+01:00 – 2026-12-20T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-20T15:00:00+01:00 – 2026-12-20T16:00:00+01:00
Sur la scène intimiste de la Rue de Belleville, Les Cordes sensibles, ensemble de musiciens professionnels des Pays de la Loire, vous proposent un programme en formation quatuor pour (re)découvrir Casse-Noisette de Tchaïkovski , L’été de Vivaldi, Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et autres surprises et tubes de la musique classique. Féérique !
Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/les-cordes-sensibles/ »}]
Le quatuor Les Cordes sensibles vous proposent un programme pour (re)découvrir Casse-Noisette de Tchaïkovski , L’été de Vivaldi, Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et autres classiques.
TPN
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