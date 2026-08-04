AGENDA · Pont-Croix
Concert de Oizau Pont-Croix
vendredi 28 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert de Oizau
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi 28 aout à 18h30 concert de Oizau, harpe et chansons à textes. .
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
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English :
L’événement Concert de Oizau Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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