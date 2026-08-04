Informations pratiques

Pont-Croix

Concert de Oizau

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 aout à 18h30 concert de Oizau, harpe et chansons à textes. .

Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

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English :

L’événement Concert de Oizau Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz