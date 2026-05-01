Concert de Paul Van Dijk Ernolsheim-Bruche
Concert de Paul Van Dijk Ernolsheim-Bruche lundi 18 mai 2026.
Ernolsheim-Bruche
Concert de Paul Van Dijk
3 Ecluse Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Venez à pied ou à vélo au concert de Paul Van Dijk au Ravito des Cyclos! Une immersion dans la musique country blues américaine du début/milieu du 20ème siècle. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .
3 Ecluse Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com
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English :
L’événement Concert de Paul Van Dijk Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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