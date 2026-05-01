Ernolsheim-Bruche

Concert de Paul Van Dijk

3 Ecluse Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Venez à pied ou à vélo au concert de Paul Van Dijk au Ravito des Cyclos! Une immersion dans la musique country blues américaine du début/milieu du 20ème siècle. Buvette bio locale et restauration sur place. Attention, évènement annulé en cas d’intempéries. .

3 Ecluse Ecluse 3 Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 78 27 70 ravitodescyclos@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Paul Van Dijk Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig