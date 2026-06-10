CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT Vialas
CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT Vialas lundi 10 août 2026.
Vialas
CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT
Temple Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Concert de piano par Les amis de l’orgue avec Rebecca CHAILLOT (récital piano)
Concert de piano par Les amis de l’orgue avec Rebecca CHAILLOT (récital piano) .
Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Piano concert by Les amis de l’orgue with Rebecca CHAILLOT (piano recital)
L’événement CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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