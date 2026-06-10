Vialas

CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT

Temple Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concert de piano par Les amis de l’orgue avec Rebecca CHAILLOT (récital piano)

Concert de piano par Les amis de l’orgue avec Rebecca CHAILLOT (récital piano) .

Temple Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Piano concert by Les amis de l’orgue with Rebecca CHAILLOT (piano recital)

L’événement CONCERT DE PIANO REBECCA CHAILLOT Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère