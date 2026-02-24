Concert de Pink Airplane place de l’Église Saint-Paul

Concert de Pink Airplane

place de l’Église Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée d’ouverture du Printemps Culturel de Saint-Paul,avec le duo Pink Airplane.

Après une parenthèse tourangelle, Sam Tardien est de retour en Haute-Vienne.

6 ans après son dernier concert à Saint-Paul juste avant le confinement …, il revient avec sa compagne Mathilde Maugey, pour un duo acoustique.

Ensemble, ils explorent leur répertoire de chansons françaises avec délicatesse et humour. Des grands standards jusqu’aux trouvailles plus récentes, ils vous embarquent dans leur univers où l’on voit l’avion rose .

place de l’Église Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

