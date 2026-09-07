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« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Hotel Particulier Derville · Tourcoing

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hotel Particulier Derville
Adresse
rue de Dunkerque 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique Samedi 19 septembre, 17h30 Hotel Particulier Derville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville
Par Bertrand Maïlar et Coligne Dangre
Samedi à 17h30 (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

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« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville

© DR

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