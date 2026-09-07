« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique, Hotel Particulier Derville, Tourcoing

Informations pratiques

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique Samedi 19 septembre, 17h30 Hotel Particulier Derville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville

Par Bertrand Maïlar et Coligne Dangre

Samedi à 17h30 (durée : 1h)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

Hotel Particulier Derville rue de Dunkerque 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville

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