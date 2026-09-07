« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique, Hotel Particulier Derville, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Hotel Particulier Derville · Tourcoing
Informations pratiques
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique Samedi 19 septembre, 17h30 Hotel Particulier Derville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville
Par Bertrand Maïlar et Coligne Dangre
Samedi à 17h30 (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Hotel Particulier Derville rue de Dunkerque 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Guitare électrique à l’Hôtel particulier Derville
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026