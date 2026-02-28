Concert De Printemps à Puybrun Puybrun
Concert De Printemps à Puybrun
Puybrun Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
2026-04-26
L'association La Bastide de Puybrun organise un concert de Musique Classique par le Chœur de Beaulieu
Direction Magali Delvaux
Pianiste Antoine Mételin
Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66
English :
L'association La Bastide de Puybrun is organizing a Classical Music concert by the Ch?ur de Beaulieu
Director Magali Delvaux
Pianist Antoine Mételin
