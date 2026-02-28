Concert De Printemps à Puybrun

Puybrun Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L'association La Bastide de Puybrun organise un concert de Musique Classique par le Chœur de Beaulieu

Direction Magali Delvaux

Pianiste Antoine Mételin

Puybrun 46130 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66

English :

L'association La Bastide de Puybrun is organizing a Classical Music concert by the Ch?ur de Beaulieu

Director Magali Delvaux

Pianist Antoine Mételin

