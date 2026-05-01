Sarrebourg

Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim

Eglise Saint Barthélemy Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Rotary de Sarrebourg vous invite à assister à un concert de printemps, en présence de la chorale Le Brunnenchor de Lixheim. L’entrée sera libre, dans la limite des places disponibles, un plateau permettra de collecter des dons pour le don d’organes.Tout public

.

Eglise Saint Barthélemy Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 55 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sarrebourg Rotary invites you to attend a spring concert featuring Lixheim’s Le Brunnenchor choir. Admission is free, subject to availability, and a tray will be available to collect donations for organ donation.

L’événement Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG