Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim Sarrebourg
Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim Sarrebourg vendredi 29 mai 2026.
Sarrebourg
Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim
Eglise Saint Barthélemy Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Rotary de Sarrebourg vous invite à assister à un concert de printemps, en présence de la chorale Le Brunnenchor de Lixheim. L’entrée sera libre, dans la limite des places disponibles, un plateau permettra de collecter des dons pour le don d’organes.Tout public
.
Eglise Saint Barthélemy Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 55 55
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English :
Sarrebourg Rotary invites you to attend a spring concert featuring Lixheim’s Le Brunnenchor choir. Admission is free, subject to availability, and a tray will be available to collect donations for organ donation.
L’événement Concert de printemps avec la chorale Le Brunnenchor de Lixheim Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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