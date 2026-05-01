Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg
Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg samedi 30 mai 2026.
Sarrebourg
Conférence fouilles archéologiques à Blâmont
Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Conférence de Thomas Vergine, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap sur Blâmont (54), un quartier à l’ombre du château. Premiers résultats de fouille préventive rue Traversière . Gratuit.Tout public
0 .
Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr
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English :
Conference by Thomas Vergine, head of archaeological research at Inrap on Blâmont (54), a neighborhood in the shadow of the castle. First results of the rue Traversière preventive excavation. Free admission.
L’événement Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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