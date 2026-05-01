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Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg

Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg samedi 30 mai 2026.

Adresse : Musée du Pays de Sarrebourg

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarrebourg

Conférence fouilles archéologiques à Blâmont

Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Conférence de Thomas Vergine, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap sur Blâmont (54), un quartier à l’ombre du château. Premiers résultats de fouille préventive rue Traversière . Gratuit.Tout public
0  .

Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68  musee@mairie-sarrebourg.fr

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English :

Conference by Thomas Vergine, head of archaeological research at Inrap on Blâmont (54), a neighborhood in the shadow of the castle. First results of the rue Traversière preventive excavation. Free admission.

L’événement Conférence fouilles archéologiques à Blâmont Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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