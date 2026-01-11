Spectacle Louise Morstan et la Marmotte Rouge Sarrebourg

Spectacle Louise Morstan et la Marmotte Rouge

Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante !

Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère.

On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan.

Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère. À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça.

Une multitude de personnages se succèderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes.

Réservation en ligne jusqu’à la date de l’évènement. Placement libre.Tout public

English :

Join the Quiproquo Tour in a wacky comedy that’s as funny as it is surprising!

When you’ve grown up in the footsteps of Mary Morstan, walked in the footsteps of the illustrious Dr. Watson and your godfather is none other than the legendary Sherlock Holmes, you’ve got quite a character.

It’s often said that the apple doesn’t fall far from the tree, and this maxim applies admirably to Louise Morstan.

Paris, April 14, 1924. Louise Morstan has recently joined the exclusive circle of female detectives, taking over from her mother. As soon as she settles in, she is entrusted with an obscure, top-secret mission. Saving France! Nothing less.

A whole host of characters will take you on a journey of investigation, but above all, they’ll make you laugh out loud.

Online booking until the date of the event. Free admission.

