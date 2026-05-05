Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Sarrebourg, Sarrebourg

Facturation électronique : préparez-vous à 2027 Mardi 19 mai, 10h00 Sarrebourg Moselle

Entrée libre sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Pour vous accompagner dans ces changements, la Chambre d’agriculture de la Moselle et la Direction Générale des Finances Publiques vous convient à une réunion d’information gratuite, au choix parmi 5 dates et 5 villes.

Sarrebourg 33 avenue du Général de Gaulle 57400 SARREBOURG Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIBuwweGKOcVLqRqFlBxkK0pUQ1FYMERDMFM4NU1LNzJTR0szNktRQ0Y1Uy4u »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.729266&mlon=7.049903#map=17/48.729266/7.049903

D’ici 2027, toutes les exploitations agricoles devront se mettre en conformité avec l’article 91 issu de la loi de Finances 2024 en adoptant la facturation électronique. facturation électronique

Chambre d’agriculture de la Moselle