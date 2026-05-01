Sarrebourg

Sortie nature À la découverte des plantes sauvages comestibles, toxiques et médicinales

Départ Parking quai de Sarre Quai C. Lallement Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Complet ! Sur le Chemin Noir de Sarrebourg, venez découvrir, en famille, les plantes sauvages comestibles, toxiques et médicinales de Moselle Sud. Pendant 1 h, guidés par Sébastien Weibel, pharmacien, vous apprendrez à reconnaître certaines plantes sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette balade pédagogique vous fera découvrir aussi quelques propriétés médicinales des plantes. Cette sortie est accessible aux PMR. Il est obligatoire de s’inscrire par téléphone, mail ou internet. L’animation est gratuite, en extérieur, merci de prévoir une tenue adaptée.Tout public

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Départ Parking quai de Sarre Quai C. Lallement Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07 lacontreedesminis@gmail.com

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English :

Sold out! Come and discover the edible, toxic and medicinal wild plants of South Moselle on Sarrebourg’s Chemin Noir. For 1 hour, guided by pharmacist Sébastien Weibel, you’ll learn how to recognize and cook certain edible wild plants. You’ll also discover some of the plants’ medicinal properties. This outing is accessible to wheelchair users. You must register by telephone, e-mail or internet. This is a free outdoor activity, so please bring suitable clothing.

L’événement Sortie nature À la découverte des plantes sauvages comestibles, toxiques et médicinales Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG