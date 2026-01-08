Conférence l’Abbé Trouillet de Lixheim Sarrebourg

Conférence l’Abbé Trouillet de Lixheim

La société d’histoire et d’archéologie (SHAL section Sarrebourg) organise une conférence sur le thème de l’Abbe Trouillet de Lixheim, le mendiant des rois et le roi des mendiants. L’entrée est gratuiteTout public

The Société d’Histoire et d’Archéologie (SHAL section Sarrebourg) is organizing a conference on the theme of Abbe Trouillet de Lixheim, the beggar of kings and king of beggars. Admission is free

