Sarrebourg

Projection de la comédie musicale Nellie Bly

Cinéma CinéSar avenue de la Division Leclerc Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Projection de la comédie musicale à succès Nellie Bly , réalisée par le collège & l’école primaire de Cirey sur Vezouze en collaboration avec le Conservatoire de Sarrebourg. L’entrée est gratuite avec réservation obligatoire avant le 15 juin. Les billets d’accès seront à retirer au Conservatoire ou sur place, le soir de la projection.Tout public

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Cinéma CinéSar avenue de la Division Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 conservatoire@mairie-sarrebourg.fr

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English :

Screening of the hit musical Nellie Bly , produced by the collège & école primaire de Cirey sur Vezouze in collaboration with the Conservatoire de Sarrebourg. Admission is free, but reservations must be made before June 15. Tickets can be collected from the Conservatoire or on site on the evening of the screening.

L’événement Projection de la comédie musicale Nellie Bly Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG