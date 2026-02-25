Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg
Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg lundi 13 juillet 2026.
Sarrebourg
Fête nationale bal et feu d’artifice
Zone de Loisirs Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Bal populaire avec buvette et restauration (pizza/flam, grillades…), manèges et confiserie… Animation musicale par DJ Gaëtan, et vers 22h45, feu d’artifice pyromusical au-dessus de l’étang.Tout public
0 .
Zone de Loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06
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English :
A community dance with a refreshment stand and food (pizza, flan, grilled meats, etc.), a carousel, and a candy stand. Musical entertainment by DJ Gaétan, and around 10:45 p.m., a musical fireworks display over the pond.
L’événement Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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