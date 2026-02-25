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Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg

Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Zone de Loisirs

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarrebourg

Fête nationale bal et feu d’artifice

Zone de Loisirs Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :
2026-07-13

Bal populaire avec buvette et restauration (pizza/flam, grillades…), manèges et confiserie… Animation musicale par DJ Gaëtan, et vers 22h45, feu d’artifice pyromusical au-dessus de l’étang.Tout public
0  .

Zone de Loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 

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English :

A community dance with a refreshment stand and food (pizza, flan, grilled meats, etc.), a carousel, and a candy stand. Musical entertainment by DJ Gaétan, and around 10:45 p.m., a musical fireworks display over the pond.

L’événement Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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