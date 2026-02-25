Sarrebourg

Fête nationale bal et feu d’artifice

Zone de Loisirs Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Bal populaire avec buvette et restauration (pizza/flam, grillades…), manèges et confiserie… Animation musicale par DJ Gaëtan, et vers 22h45, feu d’artifice pyromusical au-dessus de l’étang.Tout public

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Zone de Loisirs Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

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English :

A community dance with a refreshment stand and food (pizza, flan, grilled meats, etc.), a carousel, and a candy stand. Musical entertainment by DJ Gaétan, and around 10:45 p.m., a musical fireworks display over the pond.

L’événement Fête nationale bal et feu d’artifice Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG