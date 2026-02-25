Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg
Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg mardi 14 juillet 2026.
Sarrebourg
Fête nationale prise d’armes et défilé militaire
place des Cordeliers Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Prise d’armes, remise de décorations et défilé militaire. Avec le 1er régiment d’infanterie et le corps des sapeurs-pompiers de Sarrebourg.Tout public
0 .
place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82
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English :
Weapons inspection, award ceremony, and military parade. Featuring the 1st Infantry Regiment and the Sarrebourg Fire Department.
L’événement Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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