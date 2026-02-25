Sarrebourg

Fête nationale prise d’armes et défilé militaire

place des Cordeliers Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Prise d’armes, remise de décorations et défilé militaire. Avec le 1er régiment d’infanterie et le corps des sapeurs-pompiers de Sarrebourg.Tout public

0 .

place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82

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English :

Weapons inspection, award ceremony, and military parade. Featuring the 1st Infantry Regiment and the Sarrebourg Fire Department.

L’événement Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG