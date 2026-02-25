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Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg

Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg mardi 14 juillet 2026.

Adresse : place des Cordeliers

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarrebourg

Fête nationale prise d’armes et défilé militaire

place des Cordeliers Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Prise d’armes, remise de décorations et défilé militaire. Avec le 1er régiment d’infanterie et le corps des sapeurs-pompiers de Sarrebourg.Tout public
0  .

place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 

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English :

Weapons inspection, award ceremony, and military parade. Featuring the 1st Infantry Regiment and the Sarrebourg Fire Department.

L’événement Fête nationale prise d’armes et défilé militaire Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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