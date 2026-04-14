Sortie nature A la découverte du sentier des libellules Sarrebourg
Sortie nature A la découverte du sentier des libellules Sarrebourg samedi 11 juillet 2026.
Sarrebourg
Sortie nature A la découverte du sentier des libellules
Rue de la Piscine Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Mares, étangs, rivières… Ces milieux abritent une incroyable biodiversité ! Venez explorer les zones humides et apprendre à reconnaître quelques-uns de leurs étonnants habitants. Avec le soutien de la région GE, AERM, CCSMS et LorEEN. Gratuit, réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet.Tout public
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Rue de la Piscine Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07
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English :
Ponds, lakes, rivers? These environments are home to incredible biodiversity! Come and explore wetlands and learn to recognize some of their amazing inhabitants. With the support of: Region GE, AERM, CCSMS and LorEEN. Free, booking required by phone or on the website.
L’événement Sortie nature A la découverte du sentier des libellules Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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