Sarrebourg

Sortie nature A la découverte du sentier des libellules

Rue de la Piscine Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Mares, étangs, rivières… Ces milieux abritent une incroyable biodiversité ! Venez explorer les zones humides et apprendre à reconnaître quelques-uns de leurs étonnants habitants. Avec le soutien de la région GE, AERM, CCSMS et LorEEN. Gratuit, réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet.Tout public

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Rue de la Piscine Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

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English :

Ponds, lakes, rivers? These environments are home to incredible biodiversity! Come and explore wetlands and learn to recognize some of their amazing inhabitants. With the support of: Region GE, AERM, CCSMS and LorEEN. Free, booking required by phone or on the website.

L’événement Sortie nature A la découverte du sentier des libellules Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG