Fête de la musique Sarrebourg
Fête de la musique Sarrebourg dimanche 21 juin 2026.
Sarrebourg
Fête de la musique
centre-ville Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique proposée par la Ville de Sarrebourg ! Elle débutera par les élèves du Conservatoire à 17h00 et une heure plus tard, elle se mettra en place dans les rues et places de la ville.Tout public
0 .
centre-ville Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 mairie@mairie-sarrebourg.fr
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English :
Fête de la musique (music festival) organized by the City of Sarrebourg! It begins with the Conservatoire students at 5:00 p.m., and an hour later, it takes over the streets and squares of the town.
L’événement Fête de la musique Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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