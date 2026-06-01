Sarrebourg

Fête de la musique

centre-ville Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique proposée par la Ville de Sarrebourg ! Elle débutera par les élèves du Conservatoire à 17h00 et une heure plus tard, elle se mettra en place dans les rues et places de la ville.Tout public

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centre-ville Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 mairie@mairie-sarrebourg.fr

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English :

Fête de la musique (music festival) organized by the City of Sarrebourg! It begins with the Conservatoire students at 5:00 p.m., and an hour later, it takes over the streets and squares of the town.

L’événement Fête de la musique Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG