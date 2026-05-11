Spectacles festival la tête dans les nuages Sarrebourg

Sarrebourg

Spectacles festival la tête dans les nuages

Rue de la piscine Centre aquatique Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

La tête dans les nuages, c’est un festival itinérant, gratuit, en 4 temps

16h La liseuse de bonne aventure. Spectacle clownesque pour toute la famille (clown, lecture, théâtre) de la compagnie Chaque Jour est une Fête.

17h Le réveil de la Tente Enchantillages . Installation sonore interactive.

17h15 Les animations Quiz, ateliers de pratique artistique, défis pour tous, dédicaces musicales, et tente massage des parents.

19h30 Les catastrophiques expériences du Sorcier Almamimax. Spectacle tout public (clown, humour, sorcellerie).

Et tout ça sur un site accueillant avec des jeux en bois, un observatoire du ciel, des jeux de bulles, la petite boutique du festival, et le coin goûter assuré par une association du coin.

Les animations ont lieu en extérieur avec un lieu de repli en cas de mauvais temps.Tout public

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Rue de la piscine Centre aquatique Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est contact@en-musique.fr

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English :

La tête dans les nuages is a free, 4-part travelling festival:

4pm: La liseuse de bonne aventure. Clown show for the whole family (clowning, reading, theater) by the company Chaque Jour est une Fête.

5pm: Le réveil de la Tente Enchantillages . Interactive sound installation.

5:15pm: Activities: Quizzes, art workshops, challenges for all, musical autographs, and parents’ massage tent.

7:30pm: Les catastrophiques expériences du Sorcier Almamimax. All-ages show (clowning, humor, witchcraft).

And all this on a welcoming site with wooden games, a sky observatory, bubble games, a small festival store, and a snack corner provided by a local association.

All activities take place outdoors, with a back-up area in case of bad weather.

L’événement Spectacles festival la tête dans les nuages Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG