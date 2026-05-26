Festival 4 H Salon du Livre Sarrebourg

Sarrebourg

Festival 4 H Salon du Livre

centre-ville Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Que vous soyez petits ou grands, venez rencontrer nos auteurs d’histoire et de fantastique, assister à des conférences, concours de cosplay, animations, jeux de société, cinéma et marché médiéval. Les animations seront dans toutes la ville salle des fêtes, espace le Lorrain, bibliothèque municipale Pierre Messmer, musée du Pays de Sarrebourg et CinéSar. Au programme du premier jour déambulation dans la ville, rencontres et dédicaces auteurs, conférences, initiation aux jeux de rôle, animations jeunesse et concours cosplay/ Au programme du second jour marché médiéval, rencontres et dédicaces auteurs, conférences, initiation aux jeux de rôle, animations jeunesse et film de clôture. Tout le week-end foodtruck et gourmandises sur place.Tout public

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centre-ville Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est contact@festival4h.fr

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English :

Whether you’re young or old, come and meet our authors of history and fantasy, attend conferences, cosplay competitions, entertainment, board games, cinema and a medieval market. Events will be held throughout the town: salle des fêtes, espace le Lorrain, bibliothèque municipale Pierre Messmer, Musée du Pays de Sarrebourg and CinéSar. The first day’s program includes a stroll through the town, author meetings and signings, lectures, role-play initiation, children’s activities and a cosplay competition/ The second day’s program includes a medieval market, author meetings and signings, lectures, role-play initiation, children’s activities and a closing film. All weekend: foodtruck and delicacies on site.

L’événement Festival 4 H Salon du Livre Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG