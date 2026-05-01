Concert des orchestres du Conservatoire Salle des Fêtes Sarrebourg

Sarrebourg

Concert des orchestres du Conservatoire

Salle des Fêtes Rue des Halles Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Concert des Orchestres est une nouveauté 2026 ! Il rassemblera les ensembles pluridisciplinaires du Conservatoire de tous niveaux. Du premier cycle au grand Orchestre du Conservatoire, en laissant une place à l’ensemble DEMOS. La musique est un instant de partage intense lorsqu’elle est jouée en ensembles. Entrée libre.Tout public

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Salle des Fêtes Rue des Halles Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07

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English :

The Concert des Orchestres is new for 2026! It will bring together the Conservatoire?s multidisciplinary ensembles at all levels. From undergraduates to the Conservatoire?s full orchestra, with a special place for the DEMOS ensemble. Music is a moment of intense sharing when played in ensembles. Free admission.

L’événement Concert des orchestres du Conservatoire Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG