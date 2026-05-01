Concert des orchestres du Conservatoire Salle des Fêtes Sarrebourg
Concert des orchestres du Conservatoire Salle des Fêtes Sarrebourg dimanche 31 mai 2026.
Sarrebourg
Concert des orchestres du Conservatoire
Salle des Fêtes Rue des Halles Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Concert des Orchestres est une nouveauté 2026 ! Il rassemblera les ensembles pluridisciplinaires du Conservatoire de tous niveaux. Du premier cycle au grand Orchestre du Conservatoire, en laissant une place à l’ensemble DEMOS. La musique est un instant de partage intense lorsqu’elle est jouée en ensembles. Entrée libre.Tout public
0 .
Salle des Fêtes Rue des Halles Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07
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English :
The Concert des Orchestres is new for 2026! It will bring together the Conservatoire?s multidisciplinary ensembles at all levels. From undergraduates to the Conservatoire?s full orchestra, with a special place for the DEMOS ensemble. Music is a moment of intense sharing when played in ensembles. Free admission.
L’événement Concert des orchestres du Conservatoire Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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