Sarrebourg

Concert de printemps de l’Harmonie Municipale

1 rue des Halles Salle des Fêtes Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

L’Harmonie Municipale de Sarrebourg est heureuse de vous inviter à son emblématique Concert de Printemps. De belles surprises pour tous les amateurs de musique. Venez nombreux partager ce moment convivial et festif !

Entrée libre Venez en famille, entre amis, ou même en duo.Tout public

0 .

1 rue des Halles Salle des Fêtes Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 07 hms57.secretariat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Harmonie Municipale de Sarrebourg is delighted to invite you to its emblematic Spring Concert. There will be plenty of surprises in store for all music lovers. We look forward to seeing you there!

Admission free? Come as a family, with friends, or even as a duo.

L’événement Concert de printemps de l’Harmonie Municipale Sarrebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG