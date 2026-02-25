Sarrebourg

Festival Back to Cinema 80

Cinéma CinéSar Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03

Le CinéSar vous invite à redécouvrir sur grand écran les films cultes des années 80 ! Animations, expositions, soirées thématiques et nombreuses surprises seront au rendez-vous. Cette édition accueillera Kevin Pike, superviseur des effets visuels de Retour vers le futur, pour une rencontre exceptionnelle avec le public.Tout public

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Cinéma CinéSar Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 07 61 contact@cinesar-sarrebourg.fr

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English :

Cin%E9Sar invites you to rediscover cult films from the 1980s on the big screen! There will be events, exhibitions, themed evenings, and plenty of surprises in store. This edition will welcome Kevin Pike, visual effects supervisor for Back to the Future, for a special meet-and-greet with the audience.

L’événement Festival Back to Cinema 80 Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG