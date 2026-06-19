Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg samedi 27 juin 2026.

Sarrebourg

Portes ouvertes de l’Outil en Main

4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les activités et inscrire les jeunes !Enfants

0 .

4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 18 49 30 38 oem.paysdesarrebourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the volunteers, check out the activities, and sign up the kids!

L’événement Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG