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Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg

Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg samedi 27 juin 2026.

Adresse : 4 Terrasse Bretagne Pep. d'Entreprises

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sarrebourg

Portes ouvertes de l’Outil en Main

4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les activités et inscrire les jeunes !Enfants
0  .

4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 18 49 30 38  oem.paysdesarrebourg@gmail.com

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English :

Come meet the volunteers, check out the activities, and sign up the kids!

L’événement Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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