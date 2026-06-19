Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg
Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg samedi 27 juin 2026.
Sarrebourg
Portes ouvertes de l’Outil en Main
4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez rencontrer les bénévoles, découvrir les activités et inscrire les jeunes !Enfants
0 .
4 Terrasse Bretagne Pep. d’Entreprises Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 18 49 30 38 oem.paysdesarrebourg@gmail.com
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English :
Come meet the volunteers, check out the activities, and sign up the kids!
L’événement Portes ouvertes de l’Outil en Main Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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