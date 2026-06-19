Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Cinéma CinéSar Sarrebourg
Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Cinéma CinéSar Sarrebourg vendredi 19 juin 2026.
Sarrebourg
Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation
Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 22:15:00
Date(s) :
2026-06-19
Découvrez en avant-première les films, invités et animations qui feront vibrer cette nouvelle édition du festival Back to Cinema 80. Réservation obligatoire en ligne ou au comptoir du cinéma.Tout public
9 .
Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 07 61 contact@cinesar-sarrebourg.fr
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English :
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L’événement Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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