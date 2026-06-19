Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Cinéma CinéSar Sarrebourg

Sarrebourg

Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation

Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 22:15:00

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez en avant-première les films, invités et animations qui feront vibrer cette nouvelle édition du festival Back to Cinema 80. Réservation obligatoire en ligne ou au comptoir du cinéma.Tout public

9 .

Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 07 61 contact@cinesar-sarrebourg.fr

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English :

Get a sneak peek at the films, guests, and events that will make this new edition of the Back to Cinema 80 festival a hit. Reservations are required and can be made online or at the theater box office.

L’événement Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG