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Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Cinéma CinéSar Sarrebourg

Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Cinéma CinéSar Sarrebourg vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Cinéma CinéSar

Adresse : 18 rue Division Leclerc

Ville : 57400 Sarrebourg

Département : Moselle

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 9 Tarif de base plein tarif

Sarrebourg

Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation

Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 22:15:00

Date(s) :
2026-06-19

Découvrez en avant-première les films, invités et animations qui feront vibrer cette nouvelle édition du festival Back to Cinema 80. Réservation obligatoire en ligne ou au comptoir du cinéma.Tout public
9  .

Cinéma CinéSar 18 rue Division Leclerc Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 07 07 61  contact@cinesar-sarrebourg.fr

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English :

Get a sneak peek at the films, guests, and events that will make this new edition of the Back to Cinema 80 festival a hit. Reservations are required and can be made online or at the theater box office.

L’événement Festival Back to Cinema 80 Soirée de présentation Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG

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