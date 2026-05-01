Concert de printemps Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle

Châtel-sur-Moselle

Concert de printemps

Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

le concert de printemps est un moment incontournable pour les amateurs de musique une trentaine de musiciens vous promettent une soirée mémorable.Tout public

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Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 90 14

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English :

the spring concert is a must for music lovers: some thirty musicians promise a memorable evening.

L’événement Concert de printemps Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION