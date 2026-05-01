Concert de printemps Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle
Concert de printemps Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle samedi 30 mai 2026.
Châtel-sur-Moselle
Concert de printemps
Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
le concert de printemps est un moment incontournable pour les amateurs de musique une trentaine de musiciens vous promettent une soirée mémorable.Tout public
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Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 90 14
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English :
the spring concert is a must for music lovers: some thirty musicians promise a memorable evening.
L’événement Concert de printemps Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION