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Concert de printemps Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle

Concert de printemps Salle polyvalente Châtel-sur-Moselle samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 13ème bataillon du génie

Ville : 88330 Châtel-sur-Moselle

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Châtel-sur-Moselle

Concert de printemps

Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

le concert de printemps est un moment incontournable pour les amateurs de musique une trentaine de musiciens vous promettent une soirée mémorable.Tout public
0  .

Salle polyvalente 13ème bataillon du génie Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 67 90 14 

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English :

the spring concert is a must for music lovers: some thirty musicians promise a memorable evening.

L’événement Concert de printemps Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION

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