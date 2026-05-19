Gala Steampunkove Comédie Dansante Forteresse de Chatel sur Moselle Châtel-sur-Moselle
Gala Steampunkove Comédie Dansante Forteresse de Chatel sur Moselle Châtel-sur-Moselle samedi 20 juin 2026.
Châtel-sur-Moselle
Gala Steampunkove Comédie Dansante
Forteresse de Chatel sur Moselle 8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le club de danse Libr’Action vous invite à découvrir une comédie dansante inspirée des univers de Jules Verne. Jules trouve une mystérieuse montre à gousset et entraîne ses amis dans un voyage à travers le temps et les pays.
Représentations à la Forteresse de Chatel sur Moselle.Tout public
6 .
Forteresse de Chatel sur Moselle 8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 26 99 45 23
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English :
The Libr?Action dance club invites you to discover a dance comedy inspired by the world of Jules Verne. Jules finds a mysterious pocket watch and takes his friends on a journey through time and countries.
Performances at the Forteresse de Chatel sur Moselle.
L’événement Gala Steampunkove Comédie Dansante Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION