Gala Steampunkove Comédie Dansante Forteresse de Chatel sur Moselle Châtel-sur-Moselle

Châtel-sur-Moselle

Gala Steampunkove Comédie Dansante

Forteresse de Chatel sur Moselle 8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le club de danse Libr’Action vous invite à découvrir une comédie dansante inspirée des univers de Jules Verne. Jules trouve une mystérieuse montre à gousset et entraîne ses amis dans un voyage à travers le temps et les pays.

Représentations à la Forteresse de Chatel sur Moselle.Tout public

6 .

Forteresse de Chatel sur Moselle 8 rue des capucins Châtel-sur-Moselle 88330 Vosges Grand Est +33 6 26 99 45 23

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English :

The Libr?Action dance club invites you to discover a dance comedy inspired by the world of Jules Verne. Jules finds a mysterious pocket watch and takes his friends on a journey through time and countries.

Performances at the Forteresse de Chatel sur Moselle.

L’événement Gala Steampunkove Comédie Dansante Châtel-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT EPINAL ET SA REGION