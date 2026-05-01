Gisors

Concert de Printemps

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’Orchestre d’Harmonie de Gisors, composé d’une vingtaine de musiciens, propose un répertoire éclectique et divertissant sous la direction de Sébastien OTTO. Pour ce concert de Printemps, un conte musical vous est proposé inspiré par Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Avec la participation de la chorale Chants de L’Eure d’Étrépagny et du Chœur du Vexin Normand de Bernouville. .

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 30 68 99 76 contact@harmonie-gisors.fr

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Gisors a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme